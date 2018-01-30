Pakistanlı Liseliler, Tatilde Yardım İçin Kilis'e Koştu

PAKİSTAN'daki depremden sonra Türkiye'ye getirilen ve İstanbul'da bir lisede öğrenim gören Syed Foaad Ahmed Gilani ve Adnan Ali Khan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından yarıyıl tatilinde Kilis'e gelerek yardım kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmaya başladı. Ailelerini 2005 yılında ülkelerindeki depremde kaybeden Pakistanlı Syed Foaad Ahmed Gilani ve Adnan Ali Khan, hem yoksulluk hem de terörden kurtarılıp Türkiye'ye getirildi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın destek verdiği ve eğitimlerini İstanbul'daki Uluslararası Fatih Sultan Mehmed Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sürdüren 2 liseli, yarıyıl tatillerinde dinlenmek yerine gönüllü olarak Kilis'e geldi. İHH'nin kentteki yardım koordinasyon merkezinde görev alan Gilani ve Khan, iç karışıklıklardan dolayı evlerinden olan Suriyelilere yardım ulaştırmak için çalışmaya başladı.

'ÇOK MUTLUYUZ'

İHH'nin kentteki koordinasyon merkezine gelen Pakistanlı gençler, fırında çalışmanın yanı sıra gelen yardımların ülke içinde ve Suriye'dekilere dağıtımında görev aldı. Syed Foaad Ahmed Gilani ve Adnan Ali Khan, Türkiye'de olmaktan, Kilis'te terör mağduru Suriyelilere yardım etmekten büyük mutluluk duyduklarını anlattı. İHH Suriye Çalışmaları Kilis Basın Birimi Sorumlusu Ali İmran Durman ise, şunları kaydetti

İHH olarak dünyanın her bölgesinde yardıma ihtiyacı olan insanlara el uzatmaya çalışıyoruz. Pakistan'da da 2005 yılında yaşanan depremde Syed Foaad Ahmed Gilani ve Adnan Ali Khan, ailelerini kaybetti. Bizim arkadaşlarımızda onlara ulaştıktan sonra yoksulluktan ve terör batağına saplanmalarından kurtarmak için Türkiye'ye getirdi. Burada eğitimlerini yaptırdığımızı iki arkadaşımız da gönüllü olarak Suriyeli yine terör mağduru olan ailelere yardım ellerini uzattı. Onlar içini burada gece gündüzü çaba gösterdi.