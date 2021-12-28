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Pakistanlı kadınlar gaz akışının durdurulmasını protesto etti

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Haberler | Güncel

- Pakistanlı kadınlar gaz akışının durdurulmasını protesto etti Pakistan'da bir araya gelen onlarca kadın, hükümet tarafından gaz akışının durdurulmasını protesto etti.

- Pakistanlı kadınlar gaz akışının durdurulmasını protesto etti

İSLAMABAD - Pakistan'da bir araya gelen onlarca kadın, hükümet tarafından gaz akışının durdurulmasını protesto etti.

Pakistan'ın Lakki Marwat şehrinde toplanan onlarca kadın, 06.00-18.00 saatleri arasında gaz akışının durdurulmasını protesto etti. Polis ekiplerinin, protesto kapsamında bir yolu trafiğe kapatmasının ardından uzun araç kuyrukları da oluştu. Hükümet karşıtı pankart taşıyan kadınlar, Sui Kuzey Gaz Boru Hatları Şirket yöneticilerine seslenerek, sorunun bir an önce çözülmesini ve acil önemlerin alınmasını talep etti.

Protestocular, bölgede pek çok hidrokarbon kaynağına sahip olunmasına rağmen, kış mevsiminin gelmesiyle farklı bölgelere daha az gaz verilmesi sorunuyla karşı karşıya kaldığını ifade ettiler. Bölge halkının yoksul olduğunu ve bu nedenle de temel ihtiyaçlar için LPG kullanamadığını ifade eden protestocular, gaz akışının durdurulması nedeniyle bazen çocuklarını kahvaltı yapamadan okula göndermek zorunda kaldıklarını belirtti.

Protestocuların barışçıl şekilde alandan ayrılması sonrasında yol trafiğe açıldı.

Pakistanlı kadınlar gaz akışının durdurulmasını protesto etti

Pakistanlı kadınlar gaz akışının durdurulmasını protesto etti

Pakistanlı kadınlar gaz akışının durdurulmasını protesto etti

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