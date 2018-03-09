Khubaib Vakfı Başkan Yardımcısı Farida Amjad ile Pakistanlı kadın milletvekilleri Kilis'te Suriyelilere ekmek üreten fırında incelemelerde bulundu.

Khubaib Vakfı Başkan Yardımcısı Farida Amjad ve beraberinde Pakistan milletvekilleri Munazza Hassan, Syeda Aysha, Dr. Fouzia Hamed, Kilis'te Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Khubaib Vakfı tarafından kurulan ve Suriye'ye günlük 180 bin ekmek üreten fırında incelemelerde bulundu.

Fırında ekmek üretimi yapan fabrikalarda incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yapan Pakistanlı kadın Milletvekili Munaza Hassan, Kilis'e Suriyeli kadın ve çocuklarla dayanışma içerisinde olmak için geldiklerini belirtti.

Milletvekili Hassan "Organize edilen Vicdan Konvoyu'nun katılımcıları olarak geldik buraya. Farklı partiden milletvekilleri olarak Pakistan halkını temsilen geldik. Suriyelilere söylemek istiyoruz ki onların acılarını paylaşıyoruz. Onların yaşadıklarını hissediyoruz ve onlara destek olmak için buradayız. Bu kapsamda bugün burada Pakistan Yardım Kuruluşu olan Khubaib Foundation ve İHH'nın ortak kuruluşu olan ve Pakistan halkının desteğiyle hayat bulan bu fırını ziyaret ettik. Bu fırın sayesinde Pakistan halkının bir desteğini Suriyeli kardeşlerimize ulaştırabiliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Daha sonra diğer kadın milletvekilleri Syeda Aysha, Shakeela Luqman, Dr. Fauzia Hameed de günlük 180 bin ekmek üreten fırının çalışmalarını yerinde inceleyerek, üretilen ekmeklerden yedi. Milletvekilleri ise, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları vererek, savaş mağduru kadın ve çocukların yanlarında olduklarını ifade etti. Pakistanlı milletvekillerine Kilis ziyaretlerinde İHH Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Şahin de eşlik etti.

Bir süre öncede Pakistan Adalet Bakanı Zaferullah Khun ve beraberindeki heyet fırında incelemelerde bulunmuştu. - KİLİS