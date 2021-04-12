Pakistanlı insan hakları savunucusu Rehman öldü

Pakistan'ın ünlü insan hakları savunucusu ve gazeteci İbn Abdur Rehman, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Pakistan'ın ünlü insan hakları savunucusu ve gazeteci İbn Abdur Rehman, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Rehman'ın ailesinden yapılan açıklamaya göre, Lahor'daki evinde yaşamını yitiren insan hakları savunucusunun diyabet ve yüksek tansiyon şikayeti bulunuyordu.

1930'da bugün Hindistan sınırları içerisinde yer alan Haryana'da dünyaya gelen Rehman, Hindistan'ın 1947'de ikiye bölünmesinin ardından ailesiyle Pakistan'a yerleşti.

Rehman, yaklaşık 65 yıl boyunca çok sayıda gazetede editörlük yaptı ve 3 kitap kaleme aldı.

Hindistan ile Pakistan arasında barış olmasını savunan yazar, Pakistan'daki azınlıkların haklarının korunmasına yönelik çalışmalarıyla da biliniyordu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi, gazeteci ve yazar Rehman'ın ölümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı