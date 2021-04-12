Pakistanlı insan hakları savunucusu Rehman öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pakistanlı insan hakları savunucusu Rehman öldü

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistanlı insan hakları savunucusu Rehman öldü

Pakistan'ın ünlü insan hakları savunucusu ve gazeteci İbn Abdur Rehman, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi
Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi

Pakistan'ın ünlü insan hakları savunucusu ve gazeteci İbn Abdur Rehman, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Rehman'ın ailesinden yapılan açıklamaya göre, Lahor'daki evinde yaşamını yitiren insan hakları savunucusunun diyabet ve yüksek tansiyon şikayeti bulunuyordu.

1930'da bugün Hindistan sınırları içerisinde yer alan Haryana'da dünyaya gelen Rehman, Hindistan'ın 1947'de ikiye bölünmesinin ardından ailesiyle Pakistan'a yerleşti.

Rehman, yaklaşık 65 yıl boyunca çok sayıda gazetede editörlük yaptı ve 3 kitap kaleme aldı.

Hindistan ile Pakistan arasında barış olmasını savunan yazar, Pakistan'daki azınlıkların haklarının korunmasına yönelik çalışmalarıyla da biliniyordu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi, gazeteci ve yazar Rehman'ın ölümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Bülent Ersoy Perihan Savaş
Spor Diego Mesut Özil Ersun Yanal Dorukhan Toköz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pakistanlı insan hakları savunucusu Rehman öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 13:30:28. #1.16#
title