Pakistanlı gençten sosyal sorumluluk projesi
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Pakistanlı gençten sosyal sorumluluk projesi

Pakistanlı gençten sosyal sorumluluk projesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yaşar Üniversitesi'nde İşletme Doktora Programı'na devam eden Pakistanlı Muhammad Farooq, Minerva Kuluçka Merkezi'nin desteğiyle, 6 kişilik bir ekiple birlikte 'The Raise Turkey' isimli bir projeye imza attı.

Yaşar Üniversitesi'nde İşletme Doktora Programı'na devam eden Pakistanlı Muhammad Farooq, Minerva Kuluçka Merkezi'nin desteğiyle, 6 kişilik bir ekiple birlikte 'The Raise Turkey' isimli bir projeye imza attı. Farooq, projeye katılan gönüllülerin, dezavantajlı ve maddi yetersizlik nedeniyle eğitim almakta zorlanan öğrencilerle her hafta en az 1 saat zaman geçirmesini sağlayacak. Gönüllüler, öğrencilere istedikleri bir konuda ders verip onlarla sosyal aktiviteler gerçekleştirecek. Farooq, dezavantajlı öğrencilerin hem eğitim hem de sosyal hayatını destekleyerek geleceğe donanımlı bireyler kazandırmayı amaçlıyor.

Projeye 'The Raise Turkey' adını vererek 10 gönüllüyle yola çıkan Muhammad Farooq, Tevfik Akçiçek, Sandra Israel Elizabeth, Hande Karakuş, Halil İbrahim Cücük ve Talha Elmalı, yerel yönetimler aracılığıyla, İzmir'de eğitime erişmekte güçlük çeken çocuklara ulaşmayı amaçlıyor. Theraiseturkey.com web sitesiyle gönüllü sayısını artırarak gönüllüleri çocuklarla buluşturmayı planlayan proje, her yaştan öğrenciyi motive ederek geleceğe hazırlayacak. Önce kısa bir eğitim alacak olan gönüller, eşleştikleri öğrencilerle her hafta en az 1 saat vakit geçirecek. Projeyi büyütüp daha çok ihtiyaç sahibi öğrenciye ve gönüllüye ulaştıktan sonra şirketlerden de sponsorluk ve burs sağlamayı düşündüğünü anlatan Farooq, İzmir'den tüm Türkiye'ye yayılmak istediklerini söyledi.

"Çocukların potansiyeli ve öğrenme isteği var"

Öğrenci değişim programıyla Fransa'ya gittiğinde buna benzer bir projede görev aldığını ve Türkiye'ye döndükten sonra da yetiştirme yurdunda kalan çocuklara gönüllü olarak İngilizce dersi verdiğini anlatan Farooq, "Türkiye'de eğitime ulaşan fakat düzgün bir şekilde devam ettiremeyen çok fazla çocuk var. Hepsinin de potansiyeli ve öğrenme isteği var. Onların daha iyi bir eğitim almasını, gelişmesini sağlayarak ailelerinin onlara sunamadığı imkanları sunmak istiyoruz. Maddi yetersizlik, eğitim için bir bahane olmamalı" dedi.

"Burs ve sponsorluk anlaşmaları yapacağız"

Proje kapsamında yapacakları aktivitelerden bahseden Farooq, "Ulaştığımız dezavantajlı öğrencilere eğitim hayatlarında destek olurken, onlarla birlikte sosyal aktiviteler de yapacağız. Eğitici geziler düzenleyeceğiz. Onlara özel ders vererek yabancı dillerinin gelişmesini sağlayacağız. Belediyeyle anlaşarak bazı marketlerden indirimli alışveriş yapmalarını sağlayacağız. Theraiseturkey.com web sitesinin yanı sıra, bir mobil uygulamayı da hayata geçirerek gönüllülerle öğrencilerin daha kolay bir araya gelmesini istiyorum. Bu uygulamaya dersleri kaydedeceğiz, öğrenciler oradan online bir şekilde takip edebilecek. Şirketlerle anlaşarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında, sponsorluk anlaşmaları yapma hedefimiz var. Zincir fast food markalarıyla görüşeceğiz. Bu sayede öğrencilere burs imkanı sunmak istiyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Pakistanlı gençten sosyal sorumluluk projesi
Pakistanlı gençten sosyal sorumluluk projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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