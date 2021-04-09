Pakistanlı genç araştırmacılar doktora eğitimlerini Ege'de alacaklar
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Pakistanlı genç araştırmacılar doktora eğitimlerini Ege'de alacaklar

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Pakistanlı genç araştırmacılar doktora eğitimlerini Ege'de alacaklar

Pakistanlı genç araştırmacılar doktora eğitimlerini Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünde alacaklar.

Kaliteli, çağı ve günceli takip eden eğitim sistemi ile uluslararası yükseköğretimde adından söz ettiren Ege Üniversitesine, yurt dışından lisans ve lisansüstü öğrencilerin ilgisi giderek artırıyor. Pakistan Islamabad Quaid-i Azam Üniversitesi öğrencileri Samina Qamar ve Naimat Ullah doktora eğitimlerini Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünde alacaklar. Her iki araştırmacının tez danışmanlığını ise Güneş Enerjisi Bölümü Enerji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şule Erten Ela yapacak.

Prof. Dr. Erten Ela, "Samina Qamar ve Naimat Ullah Almanya'da kısa süreli eğitim görmüş genç araştırmacılar. Enstitümüzde doktora tez çalışmalarını tamamlayacaklar. Bu araştırmacıların üniversitemizi tercih etmeleri hem iki ülke arasında iş birliğini güçlendirecek hem de Ege Üniversitesinin uluslararasılaşma hedefine katkıda bulunacak" dedi.

İki araştırmacının yeni materyallerle "Perovskit Güneş Hücre ve Boya Duyarlı Güneş Hücre Üretimleri" üzerine çalışacaklarını belirten Prof. Dr. Şule Erten Ela, Güneş Enerjisi Enstitüsünün yeni çalışmalar ve uluslararası bağlantılar ile uluslararası vizyonunun artarak devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Bültenler

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