Pakistanlı gazetecinin boğazına kadar sel suyuna girdiği video sosyal medyada gündem oldu

Pakistanlı gazetecinin boğazına kadar sel suyuna girdiği video sosyal medyada gündem oldu

Pakistanlı bir gazetecinin boğazına kadar sel suyuna girerek haber sunduğu video sosyal medyada gündem oldu.

Pakistanlı gazetecinin boğazına kadar sel suyuna girdiği video sosyal medyada gündem oldu

Pakistanlı bir gazetecinin boğazına kadar sel suyuna girerek haber sunduğu video sosyal medyada gündem oldu.

Yerel GTV News haber kanalında muhabir olarak görev yapan Azadar Hüseyin bölgede etkili olan yağışların ardından oluşan sel sularını ilginç bir yöntemle duyurdu. Mikrofonu zorlukla havada tutan Hüseyin, boğazına kadar girdiği sel sularının içinde bölgede yaşananları anlattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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