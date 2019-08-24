Pakistanlı gazetecilerden Keşmir sınırına protesto yürüyüşü

24.08.2019 15:52

Cammu Keşmir'in Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir kısmında gazeteciler, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de halka ve meslektaşlarına uygulanan baskıyı protesto için yürüyüş düzenledi.

Pakistanlı ve Azad Cammu Keşmirli yüzlerce gazeteci, başkent Muzaffarabad'daki Merkez Basın Kulübü'nden Keşmir'i ikiye ayıran kontrol hattına doğru yürüdü.

Pakistan Federal Gazeteciler Birliği (PFUJ) tarafından düzenlenen yürüyüşte gazeteciler, Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir'in özel statülü yapısını değiştirme kararını ve bölgede medya ile halka uyguladığı kısıtlamaları protesto etti.

PFUJ Başkan Yardımcısı İftikhar Mashwani, Keşmir'deki Hint güçleri tarafından öldürülen basın çalışanlarının aileleriyle dayanışma için dünyada ilk defa yürüyüş düzenlendiğini belirtti.

Yürüyüşe katılan gazeteciler, Hindistan'ın Keşmir'deki kısıtlamalarını kınayan pankartlar taşıdı.

Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırarak, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: AA