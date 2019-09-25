Pakistanlı çocuklardan dünya liderlerine çağrı: "Keşmirli çocukları kurtarın"

25.09.2019 12:06

Pakistan'da binlerce çocuk, ellerinde dünya liderlerinin fotoğraflarının olduğu ve üzerinde "Amca! Lütfen Keşmirli çocukları kurtarın" yazılı pankartlarla Hindistan ablukasındaki Cammu Keşmir'deki çocukların durumuna dikkati çekmek için yürüdü.

Ülkenin başkenti İslamabad'da Pakistan parlamentosu önünde toplanan binlerce çocuk, Hindistan'ın özel statüsünü kaldırdıktan sonra abluka altına aldığı Cammu Keşmir'deki çocukların durumuna dikkati çekmek için yürüyüş düzenledi.

Pakistanlı yetimlere yardım faaliyetleri yürüten "Pakistan Sweet Homes" derneği tarafından organize edilen yürüyüşe katılan binlerce çocuk, dünya liderlerinin fotoğraflarının bulunduğu ve üzerinde "Amca! Lütfen Keşmirli çocukları kurtarın" yazılı pankartlar taşıyarak Keşmir için özgürlük ve çözüm sloganları attı.

Cammu Keşmir'de okulların kapalı olduğunu ve sokağa çıkma yasağı bulunduğunu kaydeden çocuklardan Salman Rafik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "51 gündür Hindistan baskısı altında bulunan Keşmirli çocuklara destek olmak için bugün buradayız." diye konuştu.

Pakistan Sweet Homes Başkanı Zammurad Han da yaptığı açıklamada, "Son 51 gündür Cammu Keşmir'de okullar kapalı, çocuklar aileleriyle açık cezaevinde yaşıyor. Tüm hakları, Hindistan tarafından ellerinden alınmış durumda. Pakistanlı çocuklar, bu zor şartlar altında yaşamak zorunda kalan Keşmirli kardeşlerinin her zaman yanında." ifadelerini kullandı.

"Bağımsız Keşmir" sloganları atarak yürüyen çocuklar, uluslararası kamuoyunu, çocuk hakları ve insan hakları örgütlerini Keşmir'deki çocukların durumunun düzeltilmesi için harekete geçmeye çağırdı.

Çocuklar, Pakistan parlamentosu önünde başlattıkları yürüyüşü, yabancı ülke temsilcilikleri, Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler binalarının bulunduğu Diplomatik Bölge'de sonlandırdı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Kaynak: AA