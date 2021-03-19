Son Dakika | Gaziosmanpaşa'da bıçaklanan Pakistanlı gencin katil zanlısı yakalandı
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Son Dakika | Gaziosmanpaşa'da bıçaklanan Pakistanlı gencin katil zanlısı yakalandı

19.03.2021 20:32 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:50

Son dakika gelişmesine göre Gaziosmanpaşa'da Pakistanlı bir genci bıçaklayarak öldüren zanlı Bayrampaşa Hali'nde polis ekiplerince yakalandı.

Gaziosmanpaşa'da Pakistanlı bir genci bıçaklayarak öldüren zanlı Bayrampaşa Hali'nde polis ekiplerince yakalandı. Katil zanlısı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde meydana gelen olayda Pakistan uyruklu Seyfullah (25) isimli genç, Muhsin R. (18) tarafından defalarca göğsünden bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olay yerinde incelemelerini yapan Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran ekipler, katil zanlısının 18 yaşındaki Muhsin R. olduğunu belirledi. Bayrampaşa Hali'ndeki bir işyerinde çalıştığı tespit edilen katil zanlısı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullanan Muhsin R.'nın cinayeti neden işlediği ortaya çıkmadı. Katil zanlısı emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Son Dakika | Gaziosmanpaşa'da bıçaklanan Pakistanlı gencin katil zanlısı yakalandı
Son Dakika | Gaziosmanpaşa'da bıçaklanan Pakistanlı gencin katil zanlısı yakalandı
Son Dakika | Gaziosmanpaşa'da bıçaklanan Pakistanlı gencin katil zanlısı yakalandı
Son Dakika | Gaziosmanpaşa'da bıçaklanan Pakistanlı gencin katil zanlısı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ

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