Pakistanlı bakanlar Keşmir Kontrol Hattı'nı ziyaret etti
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Pakistanlı bakanlar Keşmir Kontrol Hattı'nı ziyaret etti

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Savunma Bakanı Pervez Khattak ve Başbakan İmran Han'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, İslamabad yönetim tarafından "Sömürü Günü" olarak ilan edilen Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos tarihinden iki gün önce Pakistan...

Pakistanlı bakanlar Keşmir Kontrol Hattı'nı ziyaret etti
03.08.2020 23:27 | Son Güncelleme: 04.08.2020 00:24

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Savunma Bakanı Pervez Khattak ve Başbakan İmran Han'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, İslamabad yönetim tarafından "Sömürü Günü" olarak ilan edilen Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos tarihinden iki gün önce Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nı ziyaret etti.

Azad Keşmir'in Chirikot bölgesindeki üs karakolunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Kureyşi, Keşmirlilerin Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasını reddettiğini belirtti.

Kureyşi, İslam İşbirliği Örgütü'nün (İİT) Cammu Keşmir ile ilgili girişimlerini överek, İİT Cammu Keşmir Temas Grubunun Hindistan'ın yasa dışı eylemlerine karşı sesini yükselttiğini ve ülkesinin bu konudaki tutumunu onayladığını kaydetti.

Hindistan'ın tecrit edildiği yorumunu yapan Kureyşi, "İran Hindistan'ı Chabahar'daki limanından kovdu, Nepal de toprak iddiasında bulundu ve Ladakh'ta da Hindistan'a (Çin tarafından) ne olduğunu dünya gördü." diye konuştu.

Azad Keşmir'deki evlere sığınak inşaatı

Kureyşi, iki ülke sınırındaki Kontrol Hattı'ndaki sivilleri Hint kuvvetlerinin saldırılarından korumaya yönelik olarak proje başlattıklarını duyurdu.

Çok sayıda sivilin Hint saldırılarına maruz kaldığına değinen Kureyşi, "Azad Keşmir halkının evlerinin içine sığınaklar inşa ederek Hindistan'ın ateşkes ihlallerinden korumak için bir eylem planı başlattık." ifadesini kullandı.

Daha sonra üs bölgesinden ayrılan Kureyşi, Khattak ve Yusuf, Hint güçlerinin saldırılarında yaralanan bölge halkıyla bir araya gelerek destek mesajı verdi.

Hindistan, geçen yıl 5 Ağustos'ta kabul ettiği anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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