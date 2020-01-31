Pakistanlı anneler çocuk istismarına karşı eylem yaptı

31.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:06

Pakistanlı anneler, ülkede artan çocuk istismarına dikkati çekmek ve istismarcıların idamla cezalandırılmasını talep için eylem düzenledi.

Başkent İslamabad'daki gazeteciler cemiyeti önünde eylem düzenleyen Endişeli Anneler platformu sözcüsü Muniba Navid, eylemin ülkenin farklı kentlerinde eş zamanlı olarak düzenlendiğini belirtti.

Çocuk istismarcılarına uygulanacak idam cezasının halka açık olması gerektiğini söyleyen Navid, "İstismara uğrayan çocukların önemli bir kısmı da katlediliyor. Bu nedenle caydırıcı bir idam cezası getirilmesini talep ediyoruz ve toplumda çocuk istismarıyla ilgili farkındalık oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Son kurbanın Nur isminde 7 yaşında bir kız olduğunu ifade eden Navid, "Nur'un istismara uğraması ve öldürülmesiyle ilgili hiçbir adım atılmadı. Bu eylemde bunu da kınıyoruz. Aynı zamanda bugünkü eylemimizi Pakistan'ın farklı kentlerinde de düzenleyerek bu konuya dikkati çekmek istiyoruz. İlerleyen dönemde bu konuyu bir sempozyumda da tartışacağız." dedi.

Pakistan'da çocukları koruma ve çocuk istismarı üzerine çalışmalarıyla bilinen Sahil Derneği, hazırladığı son raporda, ülkede günde 12 çocuğun istismara uğradığı, bu çocukların yüzde 56'sının kız, yüzde 44'ünün erkek olduğu bilgisi yer almıştı.

Kaynak: AA