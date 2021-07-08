Pakistanlı alim Mufti Taki Osmani'ye bıçakla saldırmak üzere olan kişi yakalandı
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Pakistanlı alim Mufti Taki Osmani'ye bıçakla saldırmak üzere olan kişi yakalandı

Pakistanlı alim Mufti Taki Osmani'ye bıçakla saldırmak üzere olan kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın eski şeriat mahkemesi yargıcı ve Karaçi Darul Ulum Korangi İslam Üniversitesi eğitim görevlisi Mufti Taki Osmani'ye bıçakla saldırmak üzere olan kişinin yakalandığı bildirildi.

Pakistan'ın eski şeriat mahkemesi yargıcı ve Karaçi Darul Ulum Korangi İslam Üniversitesi eğitim görevlisi Mufti Taki Osmani'ye bıçakla saldırmak üzere olan kişinin yakalandığı bildirildi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Osmani, Karaçi'deki üniversite kampüsünde sabah namazının ardından bir kişinin kendisine gelerek özel olarak konuşmak istediğini söylediğini belirtti.

Osmani, bu kişiyle konuşmak üzere ayağa kalktığı sırada şüphelinin cebinden bıçak çıkardığını aktararak, "Şüpheli beni yaralamadan önce korumalarım onu yakaladı." ifadesini kullandı.

Yetkililer, gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun sürdüğünü kaydetti.

Osmani'ye 2019'da silahlı saldırı düzenlenmişti

Osmani'nin içinde bulunduğu araca 3 Mart 2019'da silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Osmani yara almadan kurtulmuş, şoförü yaralanmış ve koruması da hayatını kaybetmişti.

Osmani, 1980-1982 yıllarında Federal Şeriat Mahkemesi yargıçlığı, 1982-2002'de ise Anayasa Mahkemesi Şeriat Mahkemesi Temyiz Kurulu üyeliği yapmıştı.

ABD, İngiltere, Lüksemburg gibi ülkelerdeki şeriat kurullarında da başkanlık görevleri yapan Osmani, İslam İşbirliği Teşkilatı destekli Uluslararası İslami Fıkıh Akademisinin de daimi üyesi.

Osmani, Karaçi Darul Ulum İslam Üniversitesinde Sahih-i Buhari hadis eğitimi, fıkıh ve İslam ekonomisi alanlarında eğitimler veriyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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