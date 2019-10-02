Pakistanlı akademisyenler KAEÜ ile ortak proje yürütecek

02.10.2019 17:06

Pakistan Faisalabad Tarım Üniversitesi akademisyenleri ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) akademisyenlerinin ortak çalışma yürütecekleri bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası çalışmalar kapsamında Pakistan Faisalabad Tarım Üniversitesinden Prof. Dr. Muhammad Ashfaq, Prof. Dr. Ahmad Chatha, Dr. Abdul Ghafoor ve Dr. Asghar Ali, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile buluştu.

Ziyarette konuşan Karakaya, Pakistan Faisalabad Tarım Üniversitesi ile özellikle iklim değişikliğinin tarım üzerine etkilerinin modellenmesi, iklim değişimine uyum, tarımda değer zinciri analizi, yem bitkileri adaptasyon konularında ortak çalışmalar yapılabileceğini aktardı.

KAEÜ'nün tarım alanında yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini anlatan Ashfaq ise bir çok alanda iki üniversitenin birlikte çalışma yaparak tarımsal gelişime katkı sunacaklarını ifade etti.

Görüşmeler sonrasında iki üniversite arasında Mevlana Değişim Programı ve Erasmus protokolleri imzalanarak, Faisalabad Tarım Üniversitesi ile öğrenci değişimi ve akademik personel değişimi çalışmalarının hızlandırılmasına karar verildi.

Pakistan heyeti, Rektör Yardımcısı Mustafa Kurt ile üniversitenin tarım alanları, yapılan tarımsal proje sahalarında da incelemede bulundu.

Kaynak: AA