Pakistanlı 629 kadın ve kız çocuğu Çin'e 'gelin' olarak satıldı
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Pakistanlı 629 kadın ve kız çocuğu Çin'e 'gelin' olarak satıldı

Pakistan vatandaşı yüzlerce kadın ve kız çocuğunun Çin'e 'gelin' olarak satıldığı ortaya çıktı. Detayları açıklanan belgeye göre, Pakistan'ın özellikle de yoksul bölgelerinden 629 kadın ve kız çocuğu 2018'de Çinli erkeklere satıldı ve bu kadınlar Çin'e götürüldü.

04.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:58
Pakistanlı 629 kadın ve kız çocuğu Çin'e 'gelin' olarak satıldı

vatandaşı yüzlerce kadın ve kız çocuğunun Çin'e 'gelin' olarak satıldığı ortaya çıktı.


Detayları açıklanan belgeye göre, Pakistan'ın özellikle de yoksul bölgelerinden 629 kadın ve kız çocuğu 2018'de Çinli erkeklere satıldı ve bu kadınlar Çin'e götürüldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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