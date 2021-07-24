Pakistan, yurt içi hava yolu seyahatleri için Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirdi

Pakistan, yurt içi hava yolu seyahatleri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu getirdi.

Pakistan, yurt içi hava yolu seyahatleri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu getirdi.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamada, 1 Ağustos'tan itibaren yurt içi uçuşlarda Kovid-19 aşı sertifikasının gösterilmesinin zorunlu olacağı belirtildi.

Açıklamada, herhangi bir sorun yaşamamaları için vatandaşlardan Kovid-19 aşısı olmaları talep edildi.

Pakistan'da uzun süredir düşüş eğiliminde olan günlük vaka sayıları yeniden artışa geçmiş, bu durum ülkede salgının 4'üncü dalgasının başladığı şeklinde yorumlanmıştı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 1875'e ulaşırken, salgın nedeniyle 22 bin 971 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı