Pakistan Yüksek Mahkemesinde ilk kez bir kadın yargıç göreve başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan Yüksek Mahkemesinde ilk kez bir kadın yargıç göreve başladı

Pakistan Yüksek Mahkemesinde ilk kez bir kadın yargıç göreve başladı
AA / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Pakistan'da ilk kez bir kadın yargıç, Pakistan Yüksek Mahkemesine atandı.

Pakistan'da ilk kez bir kadın yargıç, Pakistan Yüksek Mahkemesine atandı.

Pakistan basınındaki haberlere göre, yargıç Ayşe Malik, başkent İslamabad'da düzenlenen törende yemin ederek Yüksek Mahkeme'deki görevine başladı.

Böylelikle Malik, 16 erkek yargıcın görev yaptığı Pakistan Yüksek Mahkemesinin ilk ve tek kadın yargıcı oldu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıç Ayşe Malik'i Yüksek Mahkeme'nin ilk kadın yargıcı olması nedeniyle tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Harvard Üniversitesinden mezun olan 55 yaşındaki Malik, 20 yıldır Lahor Yüksek Mahkemesinde görev yapıyordu.

Adli atamalarla ilgili komisyonda, 7 Ocak'ta yapılan oylamada, Malik'in Yüksek Mahkeme üyeliğine atanması 4'e karşı 5 oyla kabul edilmişti.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri

Pakistan, Yargıç, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title