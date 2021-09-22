Pakistan, Yeni Zelanda kriket takımına tehdidin Hindistan'dan geldiğini savundu

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, Yeni Zelanda kriket takımına gelen tehdit e-postalarının Hindistan'dan gönderildiğini iddia etti.

Yerel basındaki haberler e göre, Bakan Hüseyin, başkent İslamabad'da yaptığı basın toplantısında, Yeni Zelanda kriket takımına gelen tehdit e-postalarının Hindistan'daki bir cihazdan gönderildiğini ileri sürerek, cihazın IP adresinin Singapur olarak gözükmesi için şifre kırıcı programlar (VPN) kullanıldığını belirtti.

Hüseyin, Uluslararası Polis Teşkilatı'ndan (Interpol) konuyla ilgili destek talep edildiğini ifade ederek, bunun uluslararası krikete karşı gerçekleştirilen bir kampanya olduğuna inandıklarını kaydetti.

Pakistan'a 2009 yılındaki terör saldırısından sonra ilk kez önceki hafta gelen Yeni Zelanda kriket takımı, 17 Eylül'de terör tehdidi aldıkları gerekçesiyle ülkedeki turunu iptal ederek geri dönme kararı almıştı.

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, 17 Eylül'de yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda kriket takımının Pakistan'da tehdit aldıklarına dair Wellington yönetiminin sağlam kanıtları olmadığını söylemişti.

İngiltere kriket takımı da 20 Eylül'de Pakistan turunu iptal ettiğini duyurmuştu.???????