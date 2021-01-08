Pakistan: Washington'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
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Pakistan: Washington'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

08.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:03
Pakistan: Washington'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olaylara ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olaylara ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Çavdri, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, "Washington'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Durumun kısa sürede normale döneceğini ve devam eden geçiş sürecine hiçbir şekilde zarar vermeyeceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Çavdri, Kongre tarafından başkanlık seçimini kazandığı resmen onaylanan Joe Biden'ı tebrik etti.

Göstericilerin ABD Kongre binasını basması

ABD Kongresi, Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti. Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, göstericilerden bir kısmı barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş ve Pentagon tüm Washington Ulusal Muhafızlarını aktif hale getirdiğini duyurmuştu. Kongredeki olaylar kontrol altına alındıktan sonra ortak oturum yeniden başlamış ve Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın seçimi kazandığını tescillemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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