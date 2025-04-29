Pakistan vs Hindistan askeri güç karşılaştırması

Pakistan vs Hindistan askeri güç! Nisan 2025'te Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 turistin hayatını kaybettiği terör saldırısı, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi yeniden alevlendirdi. Bu olayın ardından İndus Suları Anlaşması'nın askıya alınması ve diplomatik ilişkilerin kesilmesi, iki ülke arasındaki tansiyonu daha da yükseltti. Bölgedeki bu gelişmeler, her iki ülkenin askeri güçlerini ve stratejik kapasitelerini yeniden gündeme getirdi. ?

PAKİSTAN VS HİNDİSTAN ASKERİ GÜÇ

Personel Gücü:

Hindistan: Yaklaşık 1.455.550 aktif ve 1.155.000 yedek personel ile dünyanın en büyük dördüncü ordusuna sahiptir.

Pakistan: Yaklaşık 660.000 aktif ve 550.000 yedek personel ile toplamda 1.5 milyonun üzerinde askeri personeli bulunmaktadır. ?

Hava Gücü:

Hindistan: Yaklaşık 2.080 uçaklık bir filoya sahiptir. Bu filoda 679 av-önleme uçağı, 857 nakliye uçağı ve 318 eğitim uçağı bulunmaktadır.

Pakistan: Yaklaşık 498 savaş uçağına sahiptir. Bu uçaklar arasında JF-17 Thunder, F-16 Fighting Falcon, Chengdu J-10C, Mirage III ve Mirage 5 bulunmaktadır. ?

Nükleer Kapasite:

Hindistan: Yaklaşık 164 nükleer savaş başlığına sahiptir ve "ilk kullanmama" (No First Use) doktrinini benimsemektedir.

Pakistan: Yaklaşık 170 nükleer savaş başlığına sahiptir ve "Tam Spektrumlu Caydırıcılık" (Full Spectrum Deterrence) politikasını benimseyerek taktik nükleer silahları da içeren geniş çaplı bir caydırıcılık konsepti geliştirmiştir. ?

PAKİSTAN HİNDİSTAN ORDU KARŞILAŞTIRMASI

Kara Kuvvetleri:

Hindistan: T-90S/SK "Bhishma" ana muharebe tankları ve Arjun tankları ile güçlü bir zırhlı birlik yapısına sahiptir. Ayrıca, BrahMos seyir füzeleri ve Agni balistik füzeleri gibi gelişmiş füze sistemlerine sahiptir.

Pakistan: Al-Khalid ve Al-Zarrar ana muharebe tankları ile zırhlı birliklerini güçlendirmiştir. Ayrıca, Çin ile ortaklaşa geliştirilen füzeler ve JF-17 Thunder savaş uçakları ile hava savunma kapasitesini artırmaktadır. ?

Deniz Kuvvetleri:

Hindistan: INS Vikramaditya ve INS Vikrant uçak gemileri ile bölgedeki deniz gücünü artırmıştır. Ayrıca, nükleer denizaltılar ve gelişmiş destroyerler ile deniz kuvvetlerini modernize etmektedir.

Pakistan: Deniz kuvvetlerini modernize etmek için Çin ile iş birliği yapmaktadır. F-22P sınıfı fırkateynler ve Agosta 90B sınıfı denizaltılar ile deniz gücünü artırmaktadır. ?

PAKİSTAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ HİNDİSTAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ?

Hindistan, personel sayısı, hava ve deniz gücü açısından Pakistan'a göre daha üstün bir konumda bulunmaktadır. Modernizasyon projeleri ve uluslararası iş birlikleri ile askeri kapasitesini sürekli olarak artırmaktadır. ?

Pakistan ise, nükleer caydırıcılık stratejisi ve Çin ile olan yakın askeri iş birliği sayesinde bölgedeki dengeyi korumaya çalışmaktadır. Tam Spektrumlu Caydırıcılık politikası ile taktik nükleer silahları da içeren bir savunma konsepti geliştirmiştir.

Her iki ülke de farklı stratejik yaklaşımlar ve askeri kapasiteler ile bölgedeki güç dengesini etkilemektedir. Hindistan'ın konvansiyonel askeri üstünlüğü, Pakistan'ın nükleer caydırıcılık stratejisi ile dengelenmektedir.