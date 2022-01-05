İSLAMABAD - Pakistan ve Türkiye Afganistan'ı görüştü

Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadim Raza ile Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldı.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Bayraktaroğlu ile Raza'nın Ravalpindi'de gerçekleşen görüşmesinde, iki ülke arasındaki askeri iş birliği düzeyinin ve kapsamının artırılması, güvenlik ve bölgesel meseleler ile Afganistan'daki son gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede, iki taraf da her koşulda dost ve kardeş olan Pakistan ve Türkiye'nin daha derin stratejik bağlar kurmaya devam edeceği konusunda mutabık kaldı.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Raza, Genelkurmay İkinci Başkanı Bayraktaroğlu'nun ziyaretini iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki çok yönlü uzun süreli iş birliğinin bir tezahürü olarak nitelendirdi.

Bayraktaroğlu da Pakistan ordusunun bölgeye ve özellikle Afgan barış sürecine katkısını takdir etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Veli Tarakcı, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamar Cavid Bacva ile 27 Aralık 2021'de bir araya gelmişti.

AA - Son Dakika Haberleri

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