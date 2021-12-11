Pakistan ve Malezya, Malakka Boğazı'nda deniz tatbikatı yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan ve Malezya, Malakka Boğazı'nda deniz tatbikatı yaptı

Pakistan ve Malezya, Malakka Boğazı'nda deniz tatbikatı yaptı
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan ve Malezya donanması, Malakka Boğazı'nda "MALPAK-III" deniz tatbikatını düzenledi.

Pakistan ve Malezya donanması, Malakka Boğazı'nda "MALPAK-III" deniz tatbikatını düzenledi.

Pakistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 3 gemi ve bir helikopterin yer aldığı MALPAK-III tatbikatının Malakka Boğazı'nda gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Pakistan donanmasının ziyaretinin iki ülke arasındaki var olan diplomatik ve yakın ilişkileri artırmak için bir fırsat sunduğuna dikkat çekildi.

Tatbikata, Pakistan'ın Çin'den geçen ay teslim aldığı PNS Tughril fırkateyni de katıldı.

Pakistan, 8 Kasım'da PNS Tughril fırkateynini Çin'den teslim almıştı. Söz konusu fırkateyn, Çin'in bugüne kadar ihraç ettiği en büyük ve gelişmiş savaş gemisi olma özelliğine sahip.

???????

Nikaragua, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesti

Nikaragua, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesti

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title