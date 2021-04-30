Pakistan ve Macaristan ikili iş birliğini artırmayı hedefliyor
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Pakistan ve Macaristan ikili iş birliğini artırmayı hedefliyor

Pakistan ve Macaristan ikili iş birliğini artırmayı hedefliyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan ve Macaristan tarım, gıda, çevre, su kaynakları, mühendislik ve şehir planlaması gibi çeşitli alanlarda ikili iş birliğini artırmada mutabık kaldı.

Pakistan ve Macaristan tarım, gıda, çevre, su kaynakları, mühendislik ve şehir planlaması gibi çeşitli alanlarda ikili iş birliğini artırmada mutabık kaldı.

Radio Pakistan'ın haberine göre, resmi ziyaret kapsamında ülkede bulunan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile başkent İslamabad'da bir araya geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Macaristanlı mevkidaşına, ülkesinin 220 milyonun üzerinde nüfusu, yükselen piyasası ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) gibi projelerle yatırımcılara önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Kureyşi, bölgedeki gelişmelere de değinerek, Pakistan'ın bölgede barış ve istikrar için uzlaştırıcı çabalarını sürdürmeye devam edeceğine dikkati çekti.

Pakistan'ın barış için çabalarına takdir

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto da Pakistan'ın Afgan barış süreci dahil bölgede barış için gösterdiği çabaları takdir etti.

Her iki bakan, tarım, gıda, çevre, su kaynakları, mühendislik ve şehir planlaması gibi çeşitli alanlarda ikili iş birliğini artırmada mutabık kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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