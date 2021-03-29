Pakistan ve Katar ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi
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Pakistan ve Katar ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Katar ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi

Pakistan ve Katar, Basra Körfezi'nde ortak deniz tatbikatı düzenledi.

Pakistan ve Katar, Basra Körfezi'nde ortak deniz tatbikatı düzenledi.

Pakistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Katar'ın Hamad Limanı açıklarında yapılan tatbikata Katar Donanmasından 3 gemi, Katar Hava Kuvvetlerine ait 1 uçak ve Pakistan Donanmasına ait 2 geminin katıldığı belirtildi.

Katar'la dostane ilişkilerden memnuniyet duyulduğu ifade edilen açıklamada, tatbikatla iki ülke deniz kuvvetleri arasındaki ilişkilerin, donanma iş birliğinin ve müşterek çalışma kabiliyetinin artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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