Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler

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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA, Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 755 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 514 bin 258'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 7 artışla 30 bin 265'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 454 bin 382'ye çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 216 milyon 932 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede iki doz aşı vurulanların sayısı 100 milyonu aştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 53 bin 969 artarak 5 milyon 403 bin 393'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 132 artışla 24 bin 964'e yükseldi.

Ülke genelinde 1362 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Asya, Güncel, Haberler

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