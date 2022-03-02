Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 765 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 510 bin 986'ya yükseldi.

Ölenlerin sayısı 22 artışla 30 bin 218'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 445 bin 245'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 215 milyon 117 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 72 bin 646 artarak 5 milyon 151 bin 808'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 235 artışla 24 bin 156'ya yükseldi.

Son bir günde 170 bin 692 kişiye virüs testi yapıldı, 80 bin 301 kişi taburcu edildi. Ülkede 1452 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.