Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 856 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 509 bin 360'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 5 artışla 30 bin 178'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 443 bin 284'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 209 milyon 438 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 51 bin 348 artarak 5 milyon 13 bin 785'e, can kaybı sayısı 198 artışla 23 bin 683'e yükseldi.

Son bir günde 75 bin 301 kişiye virüs testi yapıldığı ve 75 bin 700 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1461 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.