Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA, Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
 - Güncelleme:
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1122 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 506 bin 450'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 25 artışla 30 bin 139'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 414 bin 979'a çıktı.

Pakistan'da bugüne kadar 209 milyon 438 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 65 bin 663 artarak 4 milyon 826 bin 849'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 279 artışla 23 bin 85'e yükseldi.

Ülke genelinde 1503 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Asya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title