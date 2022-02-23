Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA, Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1232 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 503 bin 873'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 43 artışla 30 bin 96'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 409 bin 515'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 209 milyon 438 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 80 bin 364 artarak 4 milyon 699 bin 987'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 246 artışla 22 bin 601'e yükseldi.

Ülke genelinde 1489 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Asya, Güncel, Haberler

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