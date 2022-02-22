Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA, Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 961 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 502 bin 641'e yükseldi. Ülkede 6 haftanın ardından günlük vaka sayıları tekrar bin sınırının altına indi.

Ölenlerin sayısı 13 artışla 30 bin 53'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 406 bin 361'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 209 milyon 438 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da virüse bağlı en yüksek sayıda günlük ölüm saptandı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı sayısı 322 artışla 22 bin 355'e ve vaka sayısı 69 bin 523 artarak 4 milyon 619 bin 636'ya yükseldi.

Ülke genelinde 1504 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Asya, Güncel, Haberler

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