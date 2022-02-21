Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1360 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 501 bin 680'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 31 artışla 30 bin 40'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 403 bin 968'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 205 milyon 527 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 51 bin 987 artarak 4 milyon 550 bin 142'ye, virüse bağlı can kaybı 173 artışla 22 bin 33'e yükseldi.

Ülke genelinde 1495 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.