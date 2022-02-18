Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da, Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 400 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 496 bin 693'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 33 artışla 29 bin 950'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 396 bin 218'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 205 milyon 527 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 87 bin 723 artarak 4 milyon 345 bin 97'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 211 artışla 21 bin 483'e yükseldi.

Son bir günde 209 bin 481 kişiye virüs testi yapıldı, 91 bin 22 kişi taburcu edildi. Ülkede 1482 kişinin yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.