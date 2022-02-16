Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 465 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 491 bin 423'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 49 artışla 29 bin 877'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 388 bin 517'ye çıktı.

Pakistan'da bugüne kadar 203 milyon 227 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 91 bin 51 artarak 4 milyon 162 bin 219'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 230 artışla 21 bin 2'ye yükseldi.

Son bir günde 179 bin 447 kişiye virüs testi yapılırken 81 bin 51 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1444 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.