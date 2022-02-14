Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 662 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 486 bin 361'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 29 artışla 29 bin 801'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 379 bin 921'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 200 milyon 887 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 60 bin 142 artarak 3 milyon 987 bin 94'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 148 artışla 20 bin 536'ya ulaştı.

Son bir günde 72 bin 902 kişiye virüs testi yapılırken, 91 bin 153 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1393 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.