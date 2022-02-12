Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da, Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 19 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 480 bin 592'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 44 artışla 29 bin 731'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 370 bin 693'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 194 milyon 492 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 68 bin 470 artarak 3 milyon 849 bin 549'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 145 artışla 20 bin 250'ye yükseldi.

Son bir günde 176 bin 385 kişiye virüs testi yapıldı, 92 bin 424 kişi taburcu edildi. Ülkede 1352 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.