Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 498 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 477 bin 573'e yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 39 artışla 29 bin 687'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 365 bin 518'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 194 milyon 492 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vakalarının sayısı son 24 saatte 98 bin 370 artarak 3 milyon 781 bin 116'ya, virüse bağlı can kaybı 150 artışla 20 bin 105'e yükseldi.

Son bir günde 212 bin 950 kişiye virüs testi yapılırken, 77 bin 682 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1340 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.