Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 34 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 333 bin 521'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 10 artışla 29 bin 29'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 264 bin 611'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 168 milyon 365 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın düzenlendiği 20 Ağustos 2021'de kaydedilen 25 bin 992 vaka rekoru kırıldı. Son bir günde Kovid-19 vaka sayısı, salgının başından beri ilk kez 30 bini geçti.

Ülke genelinde Kovid-19 vakaları son 24 saatte 32 bin 197 artarak 1 milyon 938 bin 905'e yükseldi. 2022'nin ilk günü saptanan yaklaşık 500 vaka göz önüne alındığında, 17 günlük periyotta günlük vakaların 60 kattan fazla yükselmesi dikkati çekti.

Virüse bağlı can kaybı sayısı ise 10 artışla 18 bin 459'a yükseldi. Son bir günde 196 bin 299 kişiye virüs testi yapılırken, 7 bin 227 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 261 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.