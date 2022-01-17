Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 340 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 328 bin 487'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 7 artışla 29 bin 19'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 263 bin 791'e çıktı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 20 bin 991 artarak 1 milyon 906 bin 718'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 4 artışla 18 bin 449'a yükseldi.

Son bir günde 65 bin 88 kişiye virüs testi yapılırken, 8 bin 445 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 243 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Asya, Güncel, Haber

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