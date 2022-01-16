Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 27 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 324 bin 147'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 9 artışla 29 bin 12'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 263 bin 584'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 166 milyon 837 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 25 bin 483 artarak 1 milyon 885 bin 565'e yükselirken, virüse bağlı can kaybı olmadı.

Son bir günde 96 bin 597 kişiye virüs testi yapıldı, 3 bin 501 kişi taburcu edildi. Ülke genelinde 235 kişi, yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

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