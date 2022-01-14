Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 567 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 315 bin 834'e yükseldi. Ölenlerin sayısı, 7 artışla 28 bin 999'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 260 bin 407'ye çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 166 milyon 83 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı 1 Eylül 2021 sonrası ilk kez 20 binin üzerinde artış kaydetti. Vaka sayısı son 24 saatte 22 bin 45 artarak 1 milyon 834 bin 352'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 9 artışla 18 bin 437'ye yükseldi.

Son bir günde 151 bin 18 kişiye virüs testi yapılırken 2 bin 266 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 221 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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