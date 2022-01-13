Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 19 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 312 bin 267'ye yükseldi. Bu, 11 Eylül 2021'den bu yana görülen en yüksek vaka sayısı oldu. Geçen sene 11 Eylül'de Pakistan'da 3 bin 153 vaka kaydedilmişti.

Ölenlerin sayısı 5 artışla 28 bin 992'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 260 bin 45'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 165 milyon 296 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı. Ülkede tek doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 100 milyon 797 bini, tam olarak aşılananların sayısı 75 milyon 686 bini aştı.

Japonya???????

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 18 bin 673 artarak 1 milyon 812 bin 132'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 4 artışla 18 bin 428'e yükseldi.

Son bir günde 130 bin 684 kişiye virüs testi yapıldığı, 1237 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 125 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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