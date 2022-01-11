Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.
Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1467 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 307 bin 174'e yükseldi.
Ölenlerin sayısı 2 artışla 28 bin 974'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 259 bin 253'e çıktı.
Pakistan'da şimdiye kadar 162 milyon 115 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.
Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, tek doz Kovid-19 aşısı olanların sayısının 100 milyonu geçtiğini söyledi.
Japonya
Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 239 artarak 1 milyon 780 bin 81'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 2 artışla 18 bin 419'a yükseldi.
Son bir günde 36 bin 691 kişiye virüs testi yapıldı, 697 kişi taburcu edildi. Ülkede, 100 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.
Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
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AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri