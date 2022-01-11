Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1467 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 307 bin 174'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 2 artışla 28 bin 974'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 259 bin 253'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 162 milyon 115 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, tek doz Kovid-19 aşısı olanların sayısının 100 milyonu geçtiğini söyledi.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 239 artarak 1 milyon 780 bin 81'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 2 artışla 18 bin 419'a yükseldi.

Son bir günde 36 bin 691 kişiye virüs testi yapıldı, 697 kişi taburcu edildi. Ülkede, 100 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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