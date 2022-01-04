Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 630 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 297 bin 865'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 2 artışla 28 bin 945'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 257 bin 355'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 159 milyon 58 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Pakistan'da Kovid-19'un Omicron varyantı şu ana kadar 372 kişide görüldü.

Japonya

Japonya'da ise günlük Kovid-19 vaka sayısında, 6 Ekim 2021'den ilk kez 1000'in üzerinde artış kaydetti.

Vaka sayısı son 24 saatte 1151 artarak 1 milyon 737 bin 270'e, virüse bağlı can kaybı sayısı ise 1 artışla 18 bin 409'a yükseldi.

Son bir günde 8 bin 396 kişiye virüs testi yapılırken 181 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 54 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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