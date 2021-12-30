Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürdü.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 482 vakayla ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 294 bin 861'e yükseldi.

Virüsten ölenlerin sayısı 3 artışla 28 bin 921'e, iyileşenlerin de 1 milyon 255 bin 931'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 155 milyon 23 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 516 artarak 1 milyon 733 bin 766'ya yükselirken, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Son bir günde 40 bin 191 kişiye virüs testi yapılırken 198 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 46 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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