Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 322 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 292 bin 728'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 4 artışla 28 bin 898'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 254 bin 301'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 145 milyon 453 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 302 artarak 1 milyon 731 bin 576'ya yükselirken, virüse bağlı can kaybı meydana gelmedi.

Son bir günde 50 bin 994 kişiye virüs testi yapılırken 145 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 34 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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