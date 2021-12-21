Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürdü.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 270 vakayla ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 291 bin 737'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 4 artışla 28 bin 882'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 253 bin 298'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 142 milyon 713 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 249 artarak 1 milyon 730 bin 722'ye, virüse bağlı can kaybı 2 artışla 18 bin 394'e yükseldi.

Son bir günde 50 bin 535 kişiye virüs testi yapıldı, 97 kişi taburcu edildi. Ülkede 28 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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