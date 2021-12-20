Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 360 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 291 bin 467'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 6 artışla 28 bin 878'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 253 bine çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 141 milyon 509 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 151 artarak 1 milyon 730 bin 473'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 392'ye yükseldi.

Son bir günde 19 bin 770 kişiye virüs testi yapıldı. 116 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 27 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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