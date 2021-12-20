Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 360 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 291 bin 467'ye yükseldi.
Ölenlerin sayısı 6 artışla 28 bin 878'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 253 bine çıktı.
Pakistan'da şimdiye kadar 141 milyon 509 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.
Japonya
Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 151 artarak 1 milyon 730 bin 473'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 392'ye yükseldi.
Son bir günde 19 bin 770 kişiye virüs testi yapıldı. 116 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 27 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.
Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir-2" operasyonu başlattı
Emniyet birimlerince ülke genelinde yasa dışı içki imalathanesi ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adrese yönelik...
Hollanda yılbaşı öncesi kapanmaya gitti! Eve alınacak misafirlere de sınırlama getirildi
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri