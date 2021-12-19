Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 260 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 291 bin 108'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 2 artışla 28 bin 872'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 252 bin 647'ye çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 177 artarak 1 milyon 730 bin 323'e yükselirken, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Son bir günde 33 bin 689 kişiye virüs testi yapılırken, 115 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 27 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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