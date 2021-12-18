Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 357 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 290 bin 848'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 7 artışla 28 bin 870'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 252 bin 396'ya çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 202 artarak 1 milyon 730 bin 148'e yükselirken virüse bağlı can kaybı meydana gelmedi.

Son bir günde 63 bin 740 kişiye virüs testi yapılırken 118 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 26 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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