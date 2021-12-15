Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 370 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 289 bin 913'e yükseldi.
Ölenlerin sayısı 4 artışla 28 bin 843'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 251 bin 778'e çıktı.
Pakistan'da şimdiye kadar 135 milyon 923 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.
Japonya
Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 175 artarak 1 milyon 729 bin 575'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 388'e yükseldi.
Son bir günde 51 bin 895 kişiye virüs testi yapılırken 113 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 27 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.
Son dönemdeki vaka ve vefat sayılarındaki düşüşün nedeni sizce nedir? #Covid19 | #Koronavirüs | #Korona— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
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AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri